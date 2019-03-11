Стала известна зарплата Зидана в "Реале"

Сегодня, 11 марта, "Реал" объявил о возвращении в клуб Зинедина Зидана в качестве главного тренера.

Контакт француза рассчитан до лета 2022 года с окладом в 16 миллионов евро в год.

Также стало известно, что французский специалист хочет купить в команду в первую очередь полузащитника "Челси" Нголо Канте.

В нынешнем сезоне Канте участвовал в 29 матчах в составе "Челси", отметившись 3 голами и 4 результативными передачами.

Зидан уже возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда трижды выигрывала Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат и Суперкубок Испании.

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