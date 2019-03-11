Стала известна зарплата Зидана в "Реале"

Теги зинедин зиданреал мадридн'голо канте

Стала известна зарплата Зидана в "Реале"

Сегодня, 11 марта, "Реал" объявил о возвращении в клуб Зинедина Зидана в качестве главного тренера. 

Контакт француза рассчитан до лета 2022 года с окладом в 16 миллионов евро в год.

Также стало известно, что французский специалист хочет купить в команду в первую очередь полузащитника "Челси" Нголо Канте.

В нынешнем сезоне Канте участвовал в 29 матчах в составе "Челси", отметившись 3 голами и 4 результативными передачами.

Зидан уже возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда трижды выигрывала Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира,  чемпионат и Суперкубок Испании.

Не пропустите: Зидан возглавил "Реал"  | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан возглавил "Реал"

Зидан возглавил "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 27 51
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 27 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 27 31
15 Леванте Леванте 27 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов