Стала известна заявка "Барселоны" на матч за Суперкубок Испании

Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде огласил заявку команды на первый матч за Суперкубок Испании против мадридского "Реала".

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен;

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Хавьер Маскерано, Жорди Альба, Люка Динь, Алеиш Видаль, Самюэль Умтити;

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Денис Суарес, Серхи Роберто, Андрес Иньеста;

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Жерар Деулофеу, Пако Алькасер.

Напомним, что матч "Барселона" - "Реал" состоится в воскресенье в 23:00 по московскому времени.

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