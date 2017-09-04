Стала известна заявка ЦСКА на Лигу Чемпионов

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Стала известна заявка ЦСКА на Лигу Чемпионов

Тренерский штаб московского ЦСКА объявил заявку команды на групповой этап Лиги Чемпионов.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Павел Овчинников;

Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Георгий Щенников;

Полузащитники: Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Алан Дзагоев, Александр Головин, Александр Макаров, Бибрас Натхо, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев;

Нападающие: Витиньо, Фёдор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре.

Напомним, что в групповом этапе Лиги Чемпионов ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед", "Бенфикой" и "Базелем".

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