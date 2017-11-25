Стала известна заявка ЦСКА на матч с "Рубином"

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко огласил заявку команды на матч 18-го тура чемпионата России против "Рубина".

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Марио Фернандес;

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов;

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

Напомним, что матч "Рубин" - ЦСКА состоится завтра в 14:00 по московскому времени.

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