Стала известна заявка дортмундской "Боруссии" на групповой раунд Лиги Чемпионов

Дортмундская "Боруссия" объявила заявку на групповой раунд Лиги Чемпионов.

Вратари: Роман Вайденфеллер, Доминик Рейманн, Роман Бюрки, Айке Бансен

Защитники: Дан-Аксель Загаду, Невен Суботич, Марк Бартра, Джереми Тольян, Ян-Никлас Бесте, Сократис Папастатопулос, Лукаш Пищек, Рафаэл Геррейру, Марцель Шмельцер, Омер Топрак, Эрик Дурм, Тиль Шумахер

Полузащитники: Нури Шахин, Андрей Ярмоленко, Марио Гетце, Себастьян Роде, Махмуд Дахуд, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Синдзи Кагава, Гонcало Кастро, Юлиан Вайгль, Якоб Ларсен, Давид Зуэрланд

Нападающие: Александер Исак, Пьер-Эмерик Обамеянг, Максимилиан Филипп, Янни Серра.

Отметим, что в заявке отсутствует травмированный Марко Ройс, однако присутствует новичок команды Андрей Ярмоленко.

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