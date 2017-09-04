Стала известна заявка дортмундской "Боруссии" на групповой раунд Лиги Чемпионов

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Стала известна заявка дортмундской "Боруссии" на групповой раунд Лиги Чемпионов

Дортмундская "Боруссия" объявила заявку на групповой раунд Лиги Чемпионов.

Вратари: Роман Вайденфеллер, Доминик Рейманн, Роман Бюрки, Айке Бансен

Защитники: Дан-Аксель Загаду, Невен Суботич, Марк Бартра, Джереми Тольян, Ян-Никлас Бесте, Сократис Папастатопулос, Лукаш Пищек, Рафаэл Геррейру, Марцель Шмельцер, Омер Топрак, Эрик Дурм, Тиль Шумахер

Полузащитники: Нури Шахин, Андрей Ярмоленко, Марио Гетце, Себастьян Роде, Махмуд Дахуд, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Синдзи Кагава, Гонcало Кастро, Юлиан Вайгль, Якоб Ларсен, Давид Зуэрланд

Нападающие: Александер Исак, Пьер-Эмерик Обамеянг, Максимилиан Филипп, Янни Серра.

Отметим, что в заявке отсутствует травмированный Марко Ройс, однако присутствует новичок команды Андрей Ярмоленко.

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1 Боруссия Дортмунд 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 6
3 Гамбург 2 6
4 Ганновер 96 2 6
5 Боруссия Менхенгладбах 2 4
6 Хоффенхайм 2 4
7 РБ Лейпциг 2 3
8 Шальке 2 3
9 Герта 2 3
10 Штутгарт 2 3
11 Вольфсбург 2 3
12 Аугсбург 2 1
13 Айнтрахт Франкфурт 2 1
14 Байер Леверкузен 2 1
15 Фрайбург 2 1
16 Майнц 05 2 0
17 Кельн 2 0
18 Вердер Бремен 2 0
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