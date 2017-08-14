Стала известна заявка молодёжной сборной России на матчи с Арменией и Гибралтаром

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Стала известна заявка молодёжной сборной России на матчи с Арменией и Гибралтаром

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Евгением Бушмановым определился с заявкой национальной команды на отборочные матчи Евро-2019 c Арменией и Гибралтаром.

Вратари: Игорь Лещук ("Динамо Москва"), Александр Максименко ("Спартак"), Антон Митрюшкин ("Сьон"), Игорь Обухов ("Тюмень");

Защитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Александр Довбня ("Этникос"), Никита Калугин ("Динамо Москва"), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все - "Спартак"), Евгений Назаров ("Краснодар"), Томас Рукас ("Зенит"), Дмитрий Скопинцев ("Балтика"), Никита Чернов ("Урал"), Павел Шакуро ("Тюмень"), Денис Якуба ("Кубань");

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Рубин"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов"), Игорь Коновалов ("Кубань"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Даниил Фомин ("Олимпиец");

Нападающие: Алексей Гасилин ("Амкар"), Иван Игнатьев ("Краснодар"), Георгий Мелкадзе ("Тосно"), Фёдор Чалов (ЦСКА).

Напомним, что россияне сыграют 31 августа с Арменией, а 5 сентября - с Гибралтаром. 

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