Стала известна заявка "Реала" на матч против "Барселоны"

Теги сантьяго солариреал мадридбарселона

Стала известна заявка "Реала" на матч против "Барселоны"

Наставник "Реала" Сантьяго Солари составил заявку на сегодняшнюю игру с "Барселоной".

Вратари: Навас, Куртуа, Л. Зидан;

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Серхио Рамос, Варан, Марсело, Ригелон;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Иско, Себальос;

Нападающие: Мариано Диас, Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус.

Второе на этой неделе Эль Класико начнется в 22:45 по московскому времени.

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