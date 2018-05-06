Стала известна заявка "Реала" на матч с "Барселоной"

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Стала известна заявка "Реала" на матч с "Барселоной"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой на игру с "Барселоной".

В заявку вошли: Навас, Касилья, Л. Зидан, Варан, Вальехо, Рамос, Начо, Марсело, Эрнандес, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Ковачич, Себальос, Роналду, Бэйл, Бензема, Васкес.

Матч состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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