Стала известна заявка сборной Англии на матчи с Мальтой и Словакией

Теги англиягарет саутгейт

Стала известна заявка сборной Англии на матчи с Мальтой и Словакией

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом озвучил заявку национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2018 против Мальты и Словакии.

Вратари: Джек Батленд, Джо Харт, Том Хитон, Джордан Пикфорд;

Защитники: Райан Бертран, Гари Кэйхилл, Аарон Крессвелл, Фил Джонс, Майкл Кин, Харри Магуайр, Крис Смоллинг, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уокер;

Полузащитники: Деле Алли, Натаниэль Чалоба, Джордан Хендерсон, Джейк Ливермор, Джесси Лингард, Эрик Дайер, Алекс Окслейд-Чемберлен;

Нападающие: Джермейн Дефо, Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Рахим Стерлинг, Дэниэл Старридж, Дэнни Уэлбек, Джейми Варди.

Напомним, что 1 сентября англичане на выезде сыграют с Мальтой, а 4 сентября - дома со Словакией.

Не пропустите: Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Лестер Сити 2 3
9 Тоттенхэм 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Сток Сити 2 3
15 Суонси Сити 2 1
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов