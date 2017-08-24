Стала известна заявка сборной Англии на матчи с Мальтой и Словакией

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом озвучил заявку национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2018 против Мальты и Словакии.

Вратари: Джек Батленд, Джо Харт, Том Хитон, Джордан Пикфорд;

Защитники: Райан Бертран, Гари Кэйхилл, Аарон Крессвелл, Фил Джонс, Майкл Кин, Харри Магуайр, Крис Смоллинг, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уокер;

Полузащитники: Деле Алли, Натаниэль Чалоба, Джордан Хендерсон, Джейк Ливермор, Джесси Лингард, Эрик Дайер, Алекс Окслейд-Чемберлен;

Нападающие: Джермейн Дефо, Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Рахим Стерлинг, Дэниэл Старридж, Дэнни Уэлбек, Джейми Варди.

Напомним, что 1 сентября англичане на выезде сыграют с Мальтой, а 4 сентября - дома со Словакией.

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