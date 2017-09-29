Стала известна заявка сборной Англии на матчи со Словенией и Литвой

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом огласил заявку национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2018 против Словении и Литвы.

Вратари: Джек Батленд ("Сток Сити"), Фрейзер Форстер ("Саутгемптон"), Джо Харт ("Вест Хэм"), Джордан Пикфорд ("Эвертон");

Защитники: Райан Бертранд ("Саутгемптон"), Гари Кэхилл ("Челси"), Аарон Крессуэлл ("Вест Хэм"), Фил Джонс, Крис Смоллинг (оба - "Манчестер Юнайтед"), Майкл Кин ("Эвертон"), Харри Магуайр ("Лестер"), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба - "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Тоттенхэм");

Полузащитники: Эрик Дайер, Деле Алли (оба - "Тоттенхэм"), Фабиан Делф, Рахим Стерлинг (оба - "Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (оба - "Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Джейк Ливермор ("Вест Бромвич");

Нападающие: Джермейн Дефо ("Борнмут"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Даниэл Старридж ("Ливерпуль").

Напомним, что 5 октября Англия дома сыграет со Словенией, а 8 октября также на своём поле примет Литву.

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