Стала известна заявка сборной Аргентины на матчи с Уругваем и Венесуэлой
Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли огласил заявку национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2018 с Уругваем и Венесуэлой.
Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед"), Науэль Гусман ("УНАЛ Тигрес"), Херонимо Рульи ("Реал Сосьедад");
Защитники: Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Хавьер Маскерано ("Барселона"), Федерико Фасио ("Рома"), Габриэль Меркадо, Николас Пареха (оба - "Севилья");
Полузащитники: Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Лукас Билья ("Милан"), Леонардо Паредес ("Зенит"), Эвер Банега, Гидо Писарро (оба - "Севилья"), Мануэль Лансини ("Вест Хэм"), Аугусто Фернандес ("Атлетико"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Хавьер Пасторе, Анхель Ди Мария (оба - ПСЖ);
Нападающие: Хоакин Корреа ("Севилья"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Мауро Икарди ("Интер"), Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").
Напомним, что Аргентина 29 августа сразится в гостях с Уругваем, а 6 сентября "альбиселесте" дома сыграют с Венесуэлой.
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|Расинг Клуб
|30
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|30
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|Индепендьенте
|30
|53
|7
|Сан Лоренцо
|30
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|Ньюэллз Олд Бойз
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|30
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|Колон
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|Росарио Сентраль
|30
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|Годой Крус
|30
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|Тальерес де Кордоба
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|Атлетико Рафаэла
|30
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|18
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|Велес Сарсфилд
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|Патронато Парана
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|Атлетико Тукуман
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|30
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