Стала известна заявка сборной Аргентины на матчи с Уругваем и Венесуэлой

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Стала известна заявка сборной Аргентины на матчи с Уругваем и Венесуэлой

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли огласил заявку национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2018 с Уругваем и Венесуэлой.

Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед"), Науэль Гусман ("УНАЛ Тигрес"), Херонимо Рульи ("Реал Сосьедад");

Защитники: Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Хавьер Маскерано ("Барселона"), Федерико Фасио ("Рома"), Габриэль Меркадо, Николас Пареха (оба - "Севилья");

Полузащитники: Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Лукас Билья ("Милан"), Леонардо Паредес ("Зенит"), Эвер Банега, Гидо Писарро (оба - "Севилья"), Мануэль Лансини ("Вест Хэм"), Аугусто Фернандес ("Атлетико"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Хавьер Пасторе, Анхель Ди Мария (оба - ПСЖ);

Нападающие: Хоакин Корреа ("Севилья"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Мауро Икарди ("Интер"), Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"). 

Напомним, что Аргентина 29 августа сразится в гостях с Уругваем, а 6 сентября "альбиселесте" дома сыграют с Венесуэлой.
 
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