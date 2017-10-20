Стала известна заявка сборной Аргентины на товарищеский матч с Россией
Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли огласил заявку национальной команды на товарищеский матч с Россией.
Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед"), Науэль Гусман ("Тигрес"), Агустин Маркесин ("Америка");
Защитники: Хавьер Маскерано ("Барселона"), Федерико Фасио ("Рома"), Габриэль Меркадо ("Севилья"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Херман Песселья ("Бетис");
Полузащитники: Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Лукас Билья ("Милан"), Эвер Банега ("Севилья"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Маттиас Краневиттер (все - "Зенит"), Алехандро Гомес ("Аталанта"), Диего Перотти ("Рома");
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Мауро Икарди ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Анхель Ди Мария (ПСЖ).
Позднее состав "альбиселесте" пополнят 4−5 игроков из чемпионата Аргентины.
Напомним, что матч Россия - Аргентина состоится 10 ноября в Москве.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|30
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|2
|Ривер Плейт
|30
|56
|3
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|30
|56
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|Расинг Клуб
|30
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|5
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|Индепендьенте
|30
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|30
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|30
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|10
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|30
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|30
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|Сан-Мартин Сан-Хуан
|30
|33
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|32
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|Тигре
|30
|31
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|Уракан
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|Сармьенто
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|Арсенал
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