Стала известна заявка сборной Аргентины на товарищеский матч с Россией

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли огласил заявку национальной команды на товарищеский матч с Россией.

Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед"), Науэль Гусман ("Тигрес"), Агустин Маркесин ("Америка");

Защитники: Хавьер Маскерано ("Барселона"), Федерико Фасио ("Рома"), Габриэль Меркадо ("Севилья"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Херман Песселья ("Бетис");

Полузащитники: Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Лукас Билья ("Милан"), Эвер Банега ("Севилья"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Маттиас Краневиттер (все - "Зенит"), Алехандро Гомес ("Аталанта"), Диего Перотти ("Рома");

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Мауро Икарди ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Анхель Ди Мария (ПСЖ).

Позднее состав "альбиселесте" пополнят 4−5 игроков из чемпионата Аргентины.

Напомним, что матч Россия - Аргентина состоится 10 ноября в Москве.

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