Стала известна заявка сборной Бельгии на матчи с Боснией и Герцеговиной и Кипром

Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом огласил заявку национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2018 против Боснии и Герцеговины и Кипра.

Вратари: Тибо Куртуа ("Челси"), Симон Миньоле ("Ливерпуль"), Матц Зельс ("Андерлехт"), Кун Кастельс ("Вольфсбург");

Защитники: Тоби Алдервейрельд, Ян Вертонген (оба - "Тоттенхэм"), Лоран Симан ("Монреаль Импакт"), Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Венсан Компани ("Манчестер Сити"), Тома Менье (ПСЖ), Томас Вермален ("Барселона"), Джордан Лукаку ("Лацио");

Полузащитники: Насер Шадли ("Вест Бромвич"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Стивен Дефур ("Бернли"), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед"), Юри Тилеманс ("Монако"), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь");

Нападающие: Миши Батшуайи ("Челси"), Янник Феррейра Карраско ("Атлетико"), Эден Азар ("Челси"), Торган Азар ("Боруссия М"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Кевин Миральяс ("Эвертон"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Дивок Ориги ("Вольфсбург").

Напомним, что 7 октября Бельгия в гостях сыграет с Боснией и Герцеговиной, а 10 октября дома примет Кипр.

Не пропустите: Стала известна заявка сборной Испании на матчи с Албанией и Израилем. | http://soccernews.ru