Стала известна заявка сборной Бельгии на товарищеский матч с Саудовской Аравией
Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом определился с заявкой национальной команды на товарищеский матч с Саудовской Аравией.
Вратари: Тибо Куртуа ("Челси"), Симон Миньоле ("Ливерпуль"), Матс Зелс ("Андерлехт"), Кун Кастелс ("Вольфсбург");
Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба - "Тоттенхэм"), Дедрик Бойята ("Селтик"), Лоран Cимaн ("Лос-Анджелес Гэлэкси"), Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Венсан Компани ("Манчестер Сити"), Джордан Лукаку ("Лацио"), Тома Менье (ПСЖ), Томас Вермален ("Барселона");
Полузащитники: Эден Азар ("Челси"), Янник Феррейра Карраско ("Далян Ифан"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Мусса Дембеле ("Тоттенхэм"), Антони Лимбомбе ("Брюгге"), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед"), Раджа Наингголан ("Рома"), Юри Тилеманс ("Монако"), Aксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Торган Азар ("Боруссия Менхенгладбах");
Нападающие: Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Миши Батшуайи ("Боруссия Дортмунд"), Кевин Миральяс ("Олимпиакос"), Дивок Ориги ("Вольфсбург").
Напомним, что матч Бельгия - Саудовская Аравия состоится 27 марта в Брюсселе.
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|Команда
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|2
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|30
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|Шарлеруа
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|Гент
|30
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|5
|Генк
|30
|44
|6
|Стандард Льеж
|30
|44
|7
|Кортрийк
|30
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|8
|Антверпен
|30
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|Зульте-Варегем
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|10
|Сент-Трюйден
|30
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|Остенде
|30
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|Ред Стар Ваасланд
|30
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|30
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|30
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