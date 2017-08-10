Стала известна заявка сборной Бразилии на матчи с Эквадором и Колумбией

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Стала известна заявка сборной Бразилии на матчи с Эквадором и Колумбией

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите огласил заявку национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2018 с Эквадором и Колумбией.

Вратари: Алиссон ("Рома"), Кассио ("Коринтианс"), Эдерсон ("Манчестер Сити");

Защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва (все - ПСЖ), Фагнер ("Коринтианс"), Марсело ("Реал"), Родриго Кайо ("Сан-Паулу"), Филипе Луис ("Атлетико"), Миранда ("Интер");

Полузащитники: Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Каземиро ("Реал"), Жулиано ("Зенит"), Паулиньо ("Гуанчжоу Эвергранд"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Ренато Аугусто ("Бейцзин Гуоань"), Виллиан ("Челси"), Луан ("Гремио");

Нападающие: Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Тайсон ("Шахтёр"), Неймар (ПСЖ), Роберто Фирмино ("Ливерпуль").

Напомним, что Бразилия примет Эквадор 29 августа, а 6 сентября "пентакампеоне" в гостях сразятся с Колумбией. 

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