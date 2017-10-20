Стала известна заявка сборной Бразилии на товарищеские матчи с Японией и Англией
Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи с Японией и Англией.
Вратари: Алиссон ("Рома"), Кассио ("Коринтианс"), Эдерсон ("Манчестер Сити");
Защитники: Алекс Сандро ("Ювентус"), Марсело ("Реал"), Данило ("Манчестер Сити"), Жемерсон ("Монако"), Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все - ПСЖ), Миранда ("Интер");
Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Диего ("Фламенго"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Жулиано ("Фенербахче"), Паулиньо ("Барселона"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Ренато Аугусто ("Бейцзин Гуоань"), Виллиан ("Челси");
Нападающие: Диего Соуза ("Спорт Ресифи"), Дуглас Коста ("Ювентус"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Неймар (ПСЖ), Тайсон ("Шахтёр").
Напомним, что Бразилия сыграет с Японией 10 ноября, а с Англией - 14 ноября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28