Стала известна заявка сборной Бразилии на товарищеские матчи с Японией и Англией

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Стала известна заявка сборной Бразилии на товарищеские матчи с Японией и Англией

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи с Японией и Англией.

Вратари: Алиссон ("Рома"), Кассио ("Коринтианс"), Эдерсон ("Манчестер Сити");

Защитники: Алекс Сандро ("Ювентус"), Марсело ("Реал"), Данило ("Манчестер Сити"), Жемерсон ("Монако"), Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все - ПСЖ), Миранда ("Интер");

Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Диего ("Фламенго"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Жулиано ("Фенербахче"), Паулиньо ("Барселона"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Ренато Аугусто ("Бейцзин Гуоань"), Виллиан ("Челси");

Нападающие: Диего Соуза ("Спорт Ресифи"), Дуглас Коста ("Ювентус"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Неймар (ПСЖ), Тайсон ("Шахтёр").

Напомним, что Бразилия сыграет с Японией 10 ноября, а с Англией - 14 ноября. 

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