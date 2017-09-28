Стала известна заявка сборной Франции на матчи с Болгарией и Беларусью

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил заявку национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2018 против Болгарии и Беларуси.

Вратари: Альфонс Ареоля (ПСЖ), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель");

Защитники: Люка Динь ("Барселона"), Кристоф Жалле ("Ницца"), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Лоран Косиельни ("Арсенал"), Левен Курзава (ПСЖ), Джибриль Сидибе ("Монако"), Самюэль Умтити ("Барселона"), Рафаэль Варан ("Реал");

Полузащитники: Нголо Канте ("Челси"), Блез Матюиди ("Ювентус"), Адриан Рабьо (ПСЖ), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Корентен Толиссо ("Бавария");

Нападающие: Кингсли Коман ("Бавария"), Оливье Жиру ("Арсенал"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Александр Ляказетт ("Арсенал"), Тома Лемар ("Монако"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Димитри Пайе ("Марсель"), Флориан Товен ("Марсель").

Напомним, что 7 октября Франция в гостях сыграет с Болгарией, а 10 октября примет Беларусь.

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