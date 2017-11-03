Стала известна заявка сборной Германии на товарищеские матчи с Англией и Францией

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Стала известна заявка сборной Германии на товарищеские матчи с Англией и Францией

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Лёвом огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи с Англией и Францией.

Вратари: Тер Штеген ("Барселона"), Трапп (ПСЖ), Лено ("Байер");

Защитники: Зюле, Боатенг, Хуммельс, Киммих (все - "Бавария"), Гинтер ("Боруссия М"), Платтенхардт ("Герта"), Рюдигер ("Челси"), Халстенберг ("РБ Лейпциг");

Полузащитники: Хедира ("Ювентус"), Дракслер (ПСЖ), Кроос ("Реал"), Озил ("Арсенал"), Гётце ("Боруссия Д"), Гюндоган, Сане (оба - "Манчестер Сити"), Джан ("Ливерпуль"), Брандт ("Байер"), Руди ("Бавария"), Юнес ("Аякс");

Нападающие: Штиндль ("Боруссия М"), Вагнер ("Хоффенхайм"), Вернер ("РБ Лейпциг").

Напомним, что Германия сыграет 10 ноября с Англией, а 14 ноября - с Францией.

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