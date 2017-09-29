Стала известна заявка сборной Голландии на матчи с Беларусью и Швецией

Тренерский штаб сборной Голландии во главе с Диком Адвокатом огласил заявку национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2018 против Беларуси и Швеции.

Вратари: Яспер Силлессен, Йерун Зут, Мартен Стекеленбург;

Защитники: Натан Аке, Дэйли Блинд, Уэсли Худт, Дарил Янмат, Маттейс де Лигт, Карим Рекик, Кенни Тете, Йоел Велтман;

Полузащитники: Донни ван де Бек, Марко ван Гинкел, Дэви Классен, Дэйви Проппер, Кевин Строотман, Тонни Триндаде де Вильена, Джорджиньо Вейналдум, Райан Бабел, Мемфис Депай, Арьен Роббен;

Нападающие: Бас Дост, Винсент Янссен, Юрген Локадия.

Напомним, что 7 октября Голландия в гостях сыграет с Беларусью, а 10 октября дома примет Швецию.

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