Стала известна заявка сборной Хорватии на матчи против Украины и Финляндии

Тренерский штаб сборной Хорватии во главе с Анте Чачичем объявил заявку команды на матчи отбора к ЧМ-2018.

Вратари: Даниэль Субашич ("Монако"), Ловре Калинич ("Гент"), Доминик Ливакович ("Динамо З")

Защитники: Домагой Вида, Йосип Пиварич (оба - "Динамо" Киев), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Шиме Врсалько ("Атлетико"), Матей Митрович ("Бешикташ"), Борна Баришич ("Осиек"), Зоран Нижич ("Хайдук"), Антонио Милич ("Остенде")

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал Мадрид"), Иван Перишич, Марцело Брозович (оба - "Интер"), Иван Ракитич ("Барселона"), Милан Бадель ("Фиорентина"), Марко Рог ("Наполи"), Марио Пашалич ("Спартак"), Филипп Брадарич ("Риека")

Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус"), Никола Калинич ("Милан"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Дуйе Чоп ("Стандард"), Иван Сантини ("Кан").

6 октября Хорватия сыграет с Финляндией, а 9 октября встреться с Украиной.

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