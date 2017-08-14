Стала известна заявка сборной Хорватии на матчи с Косово и Турцией

Тренерский штаб сборной Хорватии во главе с Анте Чачичем огласил заявку национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2018 против Косово и Турции.

Вратари: Даниэль Субашич ("Монако"), Ловре Калинич ("Гент"), Доминик Ливакович ("Динамо Загреб");

Защитники: Домагой Вида, Йосип Пиварич (оба - "Динамо Киев"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Шиме Врсалько ("Атлетико"), Матей Митрович ("Бешикташ"), Зоран Нижич ("Хайдук"), Борна Баришич ("Осиек");

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба - "Реал"), Иван Ракитич ("Барселона"), Иван Перишич, Марцело Брозович (оба - "Интер"), Милан Бадель ("Фиорентина"), Марко Рог ("Наполи"), Филип Брадарич ("Риека"), Марио Пашалич ("Спартак");

Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус"), Никола Калинич ("Фиорентина"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Дуйе Чоп ("Кальяри").

Напомним, что 2 сентября Хорватия дома сыграет с Косово, а 5 сентября "шашечные" в гостях сразятся с Турцией.



Не пропустите: Срна может возобновить карьеру в сборной Хорватии. | http://soccernews.ru