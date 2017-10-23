Стала известна заявка сборной Хорватии на стыковые матчи с Грецией

Тренерский штаб сборной Хорватии во главе с Златко Даличем озвучил заявку национальной команды на стыковые матчи за путёвку в финальную часть ЧМ-2018 против Греции.

Вратари: Даниел Субашич ("Монако"), Ловре Калинич ("Гент"), Доминик Ливакович ("Динамо Загреб");

Защитники: Домагой Вида ("Динамо Киев"), Иван Стринич ("Сампдория"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Шиме Врсалько ("Атлетико"), Йосип Пиварич ("Динамо Киев"), Матей Митрович ("Бешикташ"), Зоран Нижич ("Хайдук"), Марин Леовац (ПАОК);

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Иван Ракитич ("Барселона"), Милан Бадель ("Фиорентина"), Марко Рог ("Наполи"), Филип Брадарич ("Риека"), Марио Пашалич ("Спартак"), Никола Влашич ("Эвертон");

Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус"), Иван Перишич ("Интер"), Никола Калинич ("Милан"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Анте Ребич ("Фиорентина").

Напомним, что первый матч между Хорватией и Грецией состоится 9 ноября в Загребе, а ответный - 12 ноября на поле греков.

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