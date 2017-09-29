Стала известна заявка сборной Испании на матчи с Албанией и Израилем

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Хуленом Лопетеги огласил заявку национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2018 против Албании и Израиля.

Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Пепе Рейна ("Наполи"), Кепа Ревуэльта ("Атлетик");

Защитники: Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Дани Карвахаль, Начо Фернандес, Серхио Рамос (все - "Реал"), Жерар Пике, Жорди Альба (оба - "Барселона"), Марк Бартра ("Боруссия Д"), Начо Монреаль ("Арсенал");

Полузащитники: Сауль Ньигес, Коке (оба - "Атлетико"), Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба - "Барселона"), Тьяго Алькантара ("Бавария"), Иско, Марко Асенсио (оба - "Реал"), Асьер Ильярраменди ("Реал Сосьедад"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Хосе Кальехон ("Наполи");

Нападающие: Педро Родригес, Альваро Мората (оба - "Челси"), Яго Аспас ("Сельта"), Родриго ("Валенсия").

Напомним, что 6 октября Испания дома сыграет с Албанией, а 9 октября на выезде померится силами с Израилем.

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