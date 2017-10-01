Стала известна заявка сборной Италии на матчи отбора ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Джампьеро Вентурой назвал заявку команды на ближайшие матчи.

Вратари: Буффон, Доннарумма, Перин;

Защитники: Астори, Бардзальи, Бонуччи, Кьеллини, Д’Амброзио, Дармиан, Ругани, Спинаццола, Дзаппакоста;

Полузащитники: де Росси, Пароло, Лоренцо Пеллегрини, Верратти, Бернардески, Кандрева, Эль-Шаарави, Инсинье, Верди;

Нападающие: Белотти, Эдер Мартинс, Габбьядини, Иммобиле.

Напомним, что Италия сыграет против сборных Албании и Македонии.

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