Стала известна заявка сборной Колумбии на Кубок Америки
Тренерский штаб сборной Колумбии во главе с Карлушем Кейрушем определился с заявкой команды на Кубок Америки-2019.
В состав включены 23 футболиста, в том числе хавбек "Зенита" Вильмар Барриос.
Вратари: Давид Оспина ("Наполи"), Альваро Монтеро ("Депортес Толима"), Камило Варгас ("Депортиво Кали");
Защитники: Сантьяго Ариас ("Атлетико"), Стефан Медина ("Монтеррей"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Йерри Мина ("Эвертон"), Кристиан Сапата ("Милан"), Джон Лукуми ("Генк"), Кристиан Борха ("Спортинг"), Уильям Тесильо ("Леон");
Полузащитники: Хамес Родригес ("Бавария"), Матеус Урибе ("Америка"), Вильмар Барриос ("Зенит"), Густаво Куэльяр ("Фламенго"), Джефферсон Лерма ("Борнмут"), Эдвин Кардона ("Пачука"), Хуан Куадрадо ("Ювентус");
Нападающие: Луис Муриэль ("Фиорентина"), Радамель Фалькао ("Монако"), Дуван Сапата ("Аталанта"), Луис Диас ("Атлетико Хуниор"), Рохер Мартинес ("Америка").
Напомним, что Кубок Америки-2019 пройдёт в Бразилии. Турнир стартует 14 июня.
На групповом этапе сборная Колумбии сыграет с Аргентиной, Парагваем и Катаром.
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