Стала известна заявка сборной Колумбии на Кубок Америки

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Стала известна заявка сборной Колумбии на Кубок Америки

Тренерский штаб сборной Колумбии во главе с Карлушем Кейрушем определился с заявкой команды на Кубок Америки-2019.

В состав включены 23 футболиста, в том числе хавбек "Зенита" Вильмар Барриос.

Вратари: Давид Оспина ("Наполи"), Альваро Монтеро ("Депортес Толима"), Камило Варгас ("Депортиво Кали");

Защитники: Сантьяго Ариас ("Атлетико"), Стефан Медина ("Монтеррей"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Йерри Мина ("Эвертон"), Кристиан Сапата ("Милан"), Джон Лукуми ("Генк"), Кристиан Борха ("Спортинг"), Уильям Тесильо ("Леон");

Полузащитники: Хамес Родригес ("Бавария"), Матеус Урибе ("Америка"), Вильмар Барриос ("Зенит"), Густаво Куэльяр ("Фламенго"), Джефферсон Лерма ("Борнмут"), Эдвин Кардона ("Пачука"), Хуан Куадрадо ("Ювентус");

Нападающие: Луис Муриэль ("Фиорентина"), Радамель Фалькао ("Монако"), Дуван Сапата ("Аталанта"), Луис Диас ("Атлетико Хуниор"), Рохер Мартинес ("Америка").

Напомним, что Кубок Америки-2019 пройдёт в Бразилии. Турнир стартует 14 июня.

На групповом этапе сборная Колумбии сыграет с Аргентиной, Парагваем и Катаром.

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