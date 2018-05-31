Стала известна заявка сборной Панамы на ЧМ-2018
Тренерский штаб сборной Панамы определился с заявкой команды на Чемпионат Мира 2018 года.
Вратари: Хосе Кальдерон ("Чоррильо"), Хайме Пенедо ("Динамо Бухарест"), Алекс Родригес ("Сан-Франциско");
Защитники: Адольфо Мачадо ("Динамо Хьюстон"), Фидель Эскобар, Микаэль Мурильо (оба - "Нью-Йорк Ред Буллз"), Фелипе Балой ("Мунисипаль"), Роман Торрес ("Сиэтл Саундерс"), Эрик Дэвис ("ДАК 1904"), Луис Овалье ("Олимпия"), Гарольд Каммингс ("Сан-Хосе");
Полузащитники: Габриэль Гомес ("Букараманга"), Анибаль Годой ("Сан-Хосе"), Альберто Кинтеро ("Университарио"), Армандо Купер ("Универсидад де Чили"), Хосе Луис Родригес ("Гент"), Валентин Пиментель ("Пласа Амадор"), Эдгар Барсенас ("Кафеталерос де Тапачула");
Нападающие: Блас Перес ("Мунисипаль"), Луис Техада ("Спортс Бойз"), Габриэль Торрес ("Уачипато"), Абдиэль Арройо ("Алахуэленсе"), Исмаэль Диас ("Депортиво").
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Панамы сыграет с Бельгией, Англией и Тунисом.
Не пропустите: Главный тренер сборной Панамы верит в выход в плей-офф ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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