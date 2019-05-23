Стала известна заявка сборной Португалии на финальный турнир Лиги Наций, Роналду - в составе
Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем определился с заявкой команды на финальный турнир Лиги Наций.
В состав включены 23 футболиста, в том числе нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который после ЧМ-2018 брал паузу в международной карьере.
Вратари: Бету ("Гёзтепе"), Жозе Са ("Олимпиакос"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон");
Защитники: Жоау Канселу ("Ювентус"), Нелсон Семеду ("Барселона"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Мариу Руй ("Наполи"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия Д");
Полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон"), Пицци ("Бенфика"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити");
Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Рафа Силва ("Бенфика"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон"), Диего Соуза ("Брага"), Жоау Фелиш ("Бенфика").
Напомним, что в 1/2 финала Лиги Наций сборная Португалии сыграет с Швейцарией. Если команда пробьётся в финал, то 9 июня сразится с победителем пары Нидерланды - Англия.
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|Группа 1
|М
|О
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|Грузия
|6
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|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4