Стала известна заявка сборной Португалии на финальный турнир Лиги Наций, Роналду - в составе

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Стала известна заявка сборной Португалии на финальный турнир Лиги Наций, Роналду - в составе

Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем определился с заявкой команды на финальный турнир Лиги Наций.

В состав включены 23 футболиста, в том числе нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который после ЧМ-2018 брал паузу в международной карьере.

Вратари: Бету ("Гёзтепе"), Жозе Са ("Олимпиакос"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон");

Защитники: Жоау Канселу ("Ювентус"), Нелсон Семеду ("Барселона"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Мариу Руй ("Наполи"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия Д");

Полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон"), Пицци ("Бенфика"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити");

Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Рафа Силва ("Бенфика"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон"), Диего Соуза ("Брага"), Жоау Фелиш ("Бенфика").

Напомним, что в 1/2 финала Лиги Наций сборная Португалии сыграет с Швейцарией. Если команда пробьётся в финал, то 9 июня сразится с победителем пары Нидерланды - Англия.

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Комментарии

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OkTawius
Димон

будет смешно, если КР возьмёт второй трофей со сборной)) во у месюков бомбанёт, будет каталонский хор петь: этот турнир ничего не значит)))

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jugulator
Пьянь

Пусть сначала выиграет, причем внесет свой вклад в победу, а не как на Евро-2016. Хотя он в Лиге Наций вообще же не играл еще, так что сложно будет чем-то отличиться.

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Mutaloff
Mutaloff

Расклад следующий:1.Нидерланды-40%,2.Англия-25%,3.Португалия-20%,4.Швейцария-15%.

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