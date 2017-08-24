Стала известна заявка сборной Португалии на матчи против Венгрии и Фарер
Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем объявил заявку команды на игры отбора к ЧМ-2018 против Венгрии и Фарер.
Вратари: Бету ("Гезтепе"), Бруну Варела ("Бенфика"), Руи Патрисиу ("Спортинг" Л)
Защитники: Бруну Алвеш ("Рейнджерс"), Седрик Соареш ("Саутгемптон"), Элизеу ("Бенфика"), Фабиу Коэнтрау ("Спортинг" Л), Жоау Канселу ("Интер"), Жозе Фонте ("Вест Хэм"), Пепе ("Бешикташ")
Полузащитники: Адриен Силва, Виллиам Карвалью (оба –"Спортинг" Л), Андре Гомеш ("Барселона"), Данило Перейра ("Порту"), Жоау Мариу ("Интер"), Жоау Моутинью ("Монако"), Пицци ("Бенфика")
Нападающие: Андре Силва ("Милан"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Брума ("Лейпциг"), Криштиану Роналду ("Реал Мадрид"), Желсон Мартинш ("Спортинг" Л), Нелсон Оливейра ("Норвич"), Рикарду Куарежма ("Бешикташ").
Матч с Фарерами состоится 31 августа, а против Венгрии - 3 сентября.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Швеция
|6
|13
|2
|Франция
|6
|13
|3
|Нидерланды
|6
|10
|4
|Болгария
|6
|9
|5
|Беларусь
|6
|5
|6
|Люксембург
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|6
|18
|2
|Португалия
|6
|15
|3
|Венгрия
|6
|7
|4
|Фарерские острова
|6
|5
|5
|Андорра
|6
|4
|6
|Латвия
|6
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|6
|18
|2
|Северная Ирландия
|6
|13
|3
|Чехия
|6
|9
|4
|Азербайджан
|6
|7
|5
|Норвегия
|6
|4
|6
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ирландия
|6
|12
|2
|Сербия
|5
|11
|3
|Австрия
|6
|8
|4
|Уэльс
|5
|7
|5
|Грузия
|6
|3
|6
|Молдова
|6
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|6
|16
|2
|Черногория
|6
|10
|3
|Дания
|6
|10
|4
|Румыния
|6
|6
|5
|Армения
|6
|6
|6
|Казахстан
|6
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|6
|14
|2
|Словакия
|6
|12
|3
|Словения
|6
|11
|4
|Шотландия
|6
|8
|5
|Литва
|6
|5
|6
|Мальта
|6
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|6
|16
|2
|Италия
|5
|13
|3
|Израиль
|5
|9
|4
|Албания
|5
|6
|5
|Македония
|6
|3
|6
|Лихтенштейн
|5
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|6
|16
|2
|Греция
|6
|12
|3
|Босния и Герцеговина
|6
|11
|4
|Кипр
|6
|7
|5
|Эстония
|6
|4
|6
|Гибралтар
|6
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Хорватия
|6
|13
|2
|Исландия
|6
|13
|3
|Украина
|6
|11
|4
|Турция
|5
|8
|5
|Финляндия
|6
|1
|6
|Косово
|5
|1