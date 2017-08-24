Стала известна заявка сборной Португалии на матчи против Венгрии и Фарер

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Стала известна заявка сборной Португалии на матчи против Венгрии и Фарер

Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем объявил заявку команды на игры отбора к ЧМ-2018 против Венгрии и Фарер.

Вратари: Бету ("Гезтепе"), Бруну Варела ("Бенфика"), Руи Патрисиу ("Спортинг" Л)

Защитники: Бруну Алвеш ("Рейнджерс"), Седрик Соареш ("Саутгемптон"), Элизеу ("Бенфика"), Фабиу Коэнтрау ("Спортинг" Л), Жоау Канселу ("Интер"), Жозе Фонте ("Вест Хэм"), Пепе ("Бешикташ")

Полузащитники: Адриен Силва, Виллиам Карвалью (оба –"Спортинг" Л), Андре Гомеш ("Барселона"), Данило Перейра ("Порту"), Жоау Мариу ("Интер"), Жоау Моутинью ("Монако"), Пицци ("Бенфика")

Нападающие: Андре Силва ("Милан"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Брума ("Лейпциг"), Криштиану Роналду ("Реал Мадрид"), Желсон Мартинш ("Спортинг" Л), Нелсон Оливейра ("Норвич"), Рикарду Куарежма ("Бешикташ").
   
Матч с Фарерами состоится 31 августа, а против Венгрии - 3 сентября.

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