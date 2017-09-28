Стала известна заявка сборной Португалии на матчи с Андоррой и Швейцарией

Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем огласил заявку национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2018 против Андорры и Швейцарии.

Вратари: Руй Патрисиу ("Спортинг"), Бету ("Гёзтепе"), Антони Лопеш ("Лион");

Защитники: Антунеш ("Хетафе"), Бруну Алвеш ("Рейнджерс"), Луиш Нету ("Фенербахче"), Седрик Соареш ("Саутгемптон"), Элизеу ("Бенфика"), Нелсон Семеду ("Барселона"), Жозе Фонте ("Вест Хэм"), Пепе ("Бешикташ");

Полузащитники: Андре Гомеш ("Барселона"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш, Виллиам Карвалью (оба - "Спортинг"), Данилу Перейра ("Порту"), Жоау Моутинью ("Монако"), Жоау Мариу ("Интер"), Ренату Санчеш ("Суонси");

Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Андре Силва ("Милан"), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Эдер ("Локомотив"), Рикарду Куарежма ("Бешикташ").

Напомним, что 7 октября Португалия в гостях сыграет с Андоррой, а 10 октября примет Швейцарию.

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