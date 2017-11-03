Стала известна заявка сборной Португалии на матчи с Саудовской Аравией и США, Роналду вне состава
Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи с Саудовской Аравией и США. Стоит отметить, что вне состава оказался форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
Вратари: Бету ("Гёздепе"), Антони Лопеш ("Лион"), Жозе Са ("Порту");
Защитники: Кевин Родригес ("Реал Сосьедад"), Антунеш ("Хетафе"), Луиш Нету ("Фенербахче"), Пепе ("Бешикташ"), Эдгар Иэ ("Лилль"), Жоау Канселу ("Интер"), Нелсон Семеду ("Барселона"), Рикарду Феррейра ("Брага"), Рикарду Перейра ("Порту");
Полузащитники: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Данилу Перейра ("Порту"), Жоау Мариу ("Интер"), Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон");
Нападающие: Андре Силва ("Милан"), Брума ("РБ Лейпциг"), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Эдер ("Локомотив"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Рони Лопеш ("Монако").
Напомним, что 10 ноября Португалия сыграет с Саудовской Аравией, а 14 ноября - с США.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|10
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|2
|Спортинг Лиссабон
|10
|26
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|Бенфика
|10
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|Брага
|10
|21
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|Маритиму
|10
|19
|6
|Белененсиш
|10
|16
|7
|Рио Аве
|10
|14
|8
|Витория Гимарайнш
|10
|14
|9
|Боавишта
|10
|13
|10
|Пасуш де Феррейра
|10
|12
|11
|Портимоненсе
|10
|11
|12
|Фейренсе
|10
|11
|13
|Витория Сетубал
|11
|10
|14
|КД Тондела
|10
|9
|15
|Дешпортиво Авеш
|11
|9
|16
|Дешпортиво Чавес
|10
|8
|17
|Морейренсе ФК
|10
|6
|18
|Эшторил
|10
|6