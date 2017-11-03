Стала известна заявка сборной Португалии на матчи с Саудовской Аравией и США, Роналду вне состава

Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи с Саудовской Аравией и США. Стоит отметить, что вне состава оказался форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Вратари: Бету ("Гёздепе"), Антони Лопеш ("Лион"), Жозе Са ("Порту");

Защитники: Кевин Родригес ("Реал Сосьедад"), Антунеш ("Хетафе"), Луиш Нету ("Фенербахче"), Пепе ("Бешикташ"), Эдгар Иэ ("Лилль"), Жоау Канселу ("Интер"), Нелсон Семеду ("Барселона"), Рикарду Феррейра ("Брага"), Рикарду Перейра ("Порту");

Полузащитники: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Данилу Перейра ("Порту"), Жоау Мариу ("Интер"), Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон");

Нападающие: Андре Силва ("Милан"), Брума ("РБ Лейпциг"), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Эдер ("Локомотив"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Рони Лопеш ("Монако").

Напомним, что 10 ноября Португалия сыграет с Саудовской Аравией, а 14 ноября - с США.

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