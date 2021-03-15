Стала известна заявка сборной России на молодёжный Евро-2021

Тренерский штаб молодёжной сборной России определился с заявкой команды на Евро-2021.

Напомним, что подопечные Михаила Галактионова на групповом этапе континентального первенства сыграют с Исландией, Францией и Данией.

Вратари: Александр Максименко ("Спартак"), Денис Адамов ("Сочи"), Иван Ломаев ("Крылья Советов");

Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Никита Калугин ("Нефтехимик"), Павел Маслов ("Спартак"), Артём Голубев ("Уфа"), Данил Круговой ("Зенит");

Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба – "Динамо"), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба – "Краснодар"), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба – ЦСКА), Александр Ломовицкий ("Арсенал"), Наиль Умяров ("Спартак"), Данил Глебов ("Ростов"), Даниил Куликов ("Локомотив");

Нападающие: Вячеслав Грулёв ("Динамо"), Фёдор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров ("Рубин").

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