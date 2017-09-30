Стала известна заявка сборной Турции на ближайшие матчи

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Стала известна заявка сборной Турции на ближайшие матчи

Тренерский штаб сборной Турции во главе с Мирчей Луческу назвал заявку команды на матчи отбора ЧМ-2018.

Вратари: Харун Текин ("Бурсаспор"), Серкан Кырынтылы ("Коньяспор"), Волкан Бабаджан ("Башакшехир")

Защитники: Каан Айхан ("Фортуна"), Сабри Сарыоглу ("Гезтепе"), Мехмет Топал ("Фенербахче"), Омер Топрак ("Боруссия" Д), Чалар Сойюнджю ("Фрайбург"), Сердар Азиз ("Галатасарай"), Эркин Джанер ("Бешикташ"), Исмаил Койбашы ("Фенербахче")

Полузащитники: Нури Шахин ("Боруссия" Д), Сельджук Инан ("Галатасарай"), Ченгиз Ундер ("Рома"), Эмре Белезоглу ("Башакшехир"), Огюзхан Озьякуп ("Бешикташ"), Эмре Мор ("Сельта"), Окай Йокушлу ("Трабзонспор"), Юсуф Языджы ("Трабзонспор"), Хакан Чалханоглу ("Милан"), Озан Туфан ("Фенербахче"), Толга Чигерчи ("Галатасарай"), Арда Туран ("Барселона"), Юнус Маллы ("Вольфсбург"), Волкан Шен ("Трабзонспор")

Нападающие: Дженк Тосун ("Бешикташ"), Энес Юнал ("Вильярреал"), Мевлют Эрдинч ("Башакшехир"), Бурак Йылмаз ("Трабзонспор").

Напомним, что сборной Турции предстоит сыграть против Исландии и Финляндии.

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