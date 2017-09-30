Стала известна заявка сборной Турции на ближайшие матчи
Тренерский штаб сборной Турции во главе с Мирчей Луческу назвал заявку команды на матчи отбора ЧМ-2018.
Вратари: Харун Текин ("Бурсаспор"), Серкан Кырынтылы ("Коньяспор"), Волкан Бабаджан ("Башакшехир")
Защитники: Каан Айхан ("Фортуна"), Сабри Сарыоглу ("Гезтепе"), Мехмет Топал ("Фенербахче"), Омер Топрак ("Боруссия" Д), Чалар Сойюнджю ("Фрайбург"), Сердар Азиз ("Галатасарай"), Эркин Джанер ("Бешикташ"), Исмаил Койбашы ("Фенербахче")
Полузащитники: Нури Шахин ("Боруссия" Д), Сельджук Инан ("Галатасарай"), Ченгиз Ундер ("Рома"), Эмре Белезоглу ("Башакшехир"), Огюзхан Озьякуп ("Бешикташ"), Эмре Мор ("Сельта"), Окай Йокушлу ("Трабзонспор"), Юсуф Языджы ("Трабзонспор"), Хакан Чалханоглу ("Милан"), Озан Туфан ("Фенербахче"), Толга Чигерчи ("Галатасарай"), Арда Туран ("Барселона"), Юнус Маллы ("Вольфсбург"), Волкан Шен ("Трабзонспор")
Нападающие: Дженк Тосун ("Бешикташ"), Энес Юнал ("Вильярреал"), Мевлют Эрдинч ("Башакшехир"), Бурак Йылмаз ("Трабзонспор").
Напомним, что сборной Турции предстоит сыграть против Исландии и Финляндии.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|8
|17
|2
|Швеция
|8
|16
|3
|Нидерланды
|8
|13
|4
|Болгария
|8
|12
|5
|Люксембург
|8
|5
|6
|Беларусь
|8
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|8
|24
|2
|Португалия
|8
|21
|3
|Венгрия
|8
|10
|4
|Фарерские острова
|8
|8
|5
|Андорра
|8
|4
|6
|Латвия
|8
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|8
|24
|2
|Северная Ирландия
|8
|19
|3
|Азербайджан
|8
|10
|4
|Чехия
|8
|9
|5
|Норвегия
|8
|7
|6
|Сан-Марино
|8
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|7
|15
|2
|Ирландия
|7
|13
|3
|Уэльс
|7
|11
|4
|Австрия
|7
|8
|5
|Грузия
|7
|4
|6
|Молдова
|7
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|8
|19
|2
|Черногория
|8
|16
|3
|Дания
|8
|16
|4
|Румыния
|8
|9
|5
|Армения
|8
|6
|6
|Казахстан
|8
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|8
|20
|2
|Словакия
|8
|15
|3
|Словения
|8
|14
|4
|Шотландия
|8
|14
|5
|Литва
|8
|5
|6
|Мальта
|8
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|7
|19
|2
|Италия
|8
|19
|3
|Албания
|7
|12
|4
|Израиль
|8
|9
|5
|Македония
|7
|6
|6
|Лихтенштейн
|7
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|8
|22
|2
|Босния и Герцеговина
|8
|14
|3
|Греция
|8
|13
|4
|Кипр
|8
|10
|5
|Эстония
|8
|8
|6
|Гибралтар
|8
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Хорватия
|8
|16
|2
|Исландия
|8
|16
|3
|Турция
|8
|14
|4
|Украина
|8
|14
|5
|Финляндия
|7
|4
|6
|Косово
|7
|1