Стала известна заявка сборной Турции на матчи с Россией, Ираном и Тунисом

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу определился с заявкой команды на товарищеские матчи с Россией, Ираном и Тунисом.

Вратари: Окан Коджук ("Истанбулспор"), Серкан Кырынтылы ("Коньяспор"), Волкан Бабаджан ("Истанбул");

Защитники: Шенер Озбайраклы, Мехмет Топал, Хасан Калдырым (все - "Фенербахче"), Мехмет Челик ("Истанбулспор"), Чаглар Сеюнджю ("Фрайбург"), Эртугрул Эрсой ("Бурсаспор"), Каан Айхан ("Фортуна Дюссельдорф"), Омер Байрам ("Акхисар Беледие");

Полузащитники: Абдюлькадир Омюр, Окай Йокушлу, Юсуф Язиджи (все - "Трабзонспор"), Дженгиз Ундер ("Рома"), Дениз Тюрюч ("Кайсериспор"), Эмре Акбаба ("Аланьяспор"), Ирфан Кахведжи, Махмут Текдемир (оба - "Истанбул"), Огузхан Озъякуп ("Бешикташ"), Таркан Сербест ("Аустрия"), Хакан Чалханоглу ("Милан"), Кенан Караман ("Ганновер"), Сердар Гюрлер ("Османлыспор"), Юнус Малли ("Вольфсбург");

Нападающие: Дженк Тосун ("Эвертон"), Умут Булут ("Кайсериспор").

Напомним, что сборная Турции сыграет с Ираном 28 мая, с Тунисом - 1 июня, а с Россией - 5 июня.

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