Стала известна заявка сборной Уэльса на матчи с Грузией и Ирландией

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Стала известна заявка сборной Уэльса на матчи с Грузией и Ирландией

Тренерский штаб сборной Уэльса во главе с Крисом Коулмэном огласил заявку национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2018 против Грузии и Ирландии.

Вратари: Уэйн Хеннесси ("Кристал Пэлас"), Дэнни Уорд ("Ливерпуль"), Крис Максвелл ("Престон");

Защитники: Бен Дэвис ("Тоттенхэм"), Джеймс Честер, Нил Тейлор (оба - "Астон Вилла"), Крис Гюнтер ("Рединг"), Том Локьер ("Бристоль"), Эшли Уильямс ("Эвентон"), Итан Ампаду ("Эксетер");

Полузащитники: Джо Аллен ("Сток Сити"), Дэвид Эдвардс ("Рединг"), Энди Кинг ("Лестер), Джо Ледли ("Кристалл Пэлас"), Аарон Рэмзи ("Арсенал"), Джонатан Уильямс ("Кристалл Пэлас"), Дэвид Брукс ("Шеффилд Юнайтед");

Нападающие: Гарет Бэйл ("Реал"), Марли Уоткинс ("Норвич"), Хэл Робсон-Кану ("Вест Бромвич"), Сэм Воукс ("Саутгемптон"), Том Лоуренс ("Дерби Каунти"), Бен Вудберн ("Ливерпуль").

Напомним, что 6 октября Уэльс в гостях сыграет с Грузией, а 9 октября на своём поле примет Ирландию.

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