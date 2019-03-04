Стала известна заявка сборной Украины на матчи с Португалией и Люксембургом, Ракицкий - вне состава

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко определился с заявкой национальной команды на матчи квалификации Евро-2020 с Португалией и Люксембургом.

Стоит отметить, что вне состава оказался защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, который до переезда в Россию стабильно вызывался в сборную.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтёр"), Денис Бойко ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Леганес");

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все - "Шахтёр"), Никита Бурда, Артём Шабанов, Виталий Миколенко (все - "Динамо" Киев), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Яблонец");

Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке"), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все - "Шахтёр"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк"), Роман Безус ("Гент");

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент"), Артём Кравец ("Кайсериспор").

Резерв: Игорь Пластун ("Гент"), Иван Петряк ("Ференцварош"), Роман Зозуля ("Альбасете").

Напомним, что 22 марта сборная Украины сыграет с Португалией, а 25 марта - с Люксембургом. Оба матча для "жёлто-синих" будут гостевыми.

Не пропустите: "Зенит" представил видео о первых матчах Ракицкого. | http://soccernews.ru