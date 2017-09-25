Стала известна заявка "Шахтёра" на матч с "Манчестер Сити"

Тренерский штаб "Шахтёра" во главе с Паулу Фонсекой озвучил заявку команды на матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Вратари: Никита Шевченко, Андрей Пятов, Олег Кудрик;

Защитники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Фред, Дентиньо, Бернард, Марлос, Алан Патрик, Иван Петряк, Виктор Коваленко;

Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко-Лещук.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Шахтёр" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени.

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