Стала известна заявка "Спартака" на Лигу Чемпионов

Тренерский штаб "Спартака" объявил заявку команды на групповой этап Лиги Чемпионов.

Вратари: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;

Защитники: Марко Петкович, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Андрей Ещенко;

Полузащитники: Лоренсо Мельгарехо, Жано Ананидзе, Денис Глушаков, Квинси Промес, Фернандо, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Артём Самсонов, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Солтмурад Бакаев;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Сильванус Нимели, Денис Давыдов, Педро Роша.

Напомним, что в групповом этапе Лиги Чемпионов "Спартак" сыграет с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

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