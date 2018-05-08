Стала известна заявка "Ювентуса" на финал Кубка Италии

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Стала известна заявка "Ювентуса" на финал Кубка Италии

Тренерский штаб "Ювентуса" во главе с Массимилиано Аллегри объявил заявку на финал Кубка Италии.

В заявку вошли: Буффон, Щесны, Пинсольо, Де Шильо, Бенатиа, Алекс Сандро, Барцальи, Хеведес, Ругани, Лихтштайнер, Пьянич, Хедира, Маркизио, Матюиди, Асамоа, Стураро, Бентанкур, Куадрадо, Игуаин, Дибала, Коста, Манджукич, Бернардески.

Напомним, что поединок между "Ювентусом" и "Миланом" состоится завтра в 22:00 по московскому времени.

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