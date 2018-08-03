Стала известна заявка "Зенита" на матчи квалификации Лиги Европы



"Зенит" определился с заявкой на матчи квалификации Лиги Европы против минского "Динамо".

В него вошли 23 игрока:

вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

защитники: Александр Анюков, Евгений Чернов, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников;

полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов;

нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

Напомним, что в третьем раунде квалификации "Зенит" сыграет с минским "Динамо". Первый матч пройдет 9 августа в Минске, ответный – 16 августа в Санкт-Петербурге.

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