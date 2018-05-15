Стали известны 10 из 12-ти европейских клубов, которые примут участие в Чемпионате Мира среди клубов

Теги бавария мюнхенреал мадридбарселона

Стали известны 10 из 12-ти европейских клубов, которые примут участие в Чемпионате Мира среди клубовСтали известны имена 10-ти из 12-ти европейских клубов, которые примут участие в Чемпионате Мира среди клубов в 2021-м году.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, право побороться за новый трофей получат: мадридский "Реал", каталонская "Барселона", мюнхенская "Бавария", "Милан", "Ливерпуль", амстердамский "Аякс", миланский "Интер", "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и ПСЖ. Такой выбор обусловлен достижениями клубов на европейской и внутренних аренах. Претендентами на две оставшиеся путевки на клубный ЧМ являются: "Манчестер Сити", лондонский "Челси", мадридский "Атлетико", "Порту", лиссабонская ​​"Бенфика" и дортмундская "Боруссия".

Напомним, "Ювентус" готов обменять Дибалу в "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов