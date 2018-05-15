Стали известны 10 из 12-ти европейских клубов, которые примут участие в Чемпионате Мира среди клубов

Стали известны имена 10-ти из 12-ти европейских клубов, которые примут участие в Чемпионате Мира среди клубов в 2021-м году.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, право побороться за новый трофей получат: мадридский "Реал", каталонская "Барселона", мюнхенская "Бавария", "Милан", "Ливерпуль", амстердамский "Аякс", миланский "Интер", "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и ПСЖ. Такой выбор обусловлен достижениями клубов на европейской и внутренних аренах. Претендентами на две оставшиеся путевки на клубный ЧМ являются: "Манчестер Сити", лондонский "Челси", мадридский "Атлетико", "Порту", лиссабонская ​​"Бенфика" и дортмундская "Боруссия".

Напомним, "Ювентус" готов обменять Дибалу в "Реал". | soccernews.ru