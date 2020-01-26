Стали известны 12 участников футбольного турнира Олимпиады-2020

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Стали известны 12 участников футбольного турнира Олимпиады-2020

Определились 12 из 16 участников футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.

Ими стали:

Европа: Франция, Германия, Румыния и Испания.

Океания: Новая Зеландия.

Африка: Египет, Кот-д'Ивуар, ЮАР.

Азия: Австралия, Саудовская Аравия, Корея, Япония (хозяин турнира)

Еще по две сборные станут известны по результатам отборочных турниров в Южной Америке и КОНКАКАФ.

Футбольный олимпийский турнир состоится с 23 июля по 8 августа. На турнире принимают участие молодые футболисты не старше 23 лет, но каждая сборная имеет право использовать трех игроков старше этого возраста.

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3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
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3 Южная Корея Южная Корея 3 3
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