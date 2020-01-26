Стали известны 12 участников футбольного турнира Олимпиады-2020

Определились 12 из 16 участников футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.

Ими стали:

Европа: Франция, Германия, Румыния и Испания.

Океания: Новая Зеландия.

Африка: Египет, Кот-д'Ивуар, ЮАР.

Азия: Австралия, Саудовская Аравия, Корея, Япония (хозяин турнира)

Еще по две сборные станут известны по результатам отборочных турниров в Южной Америке и КОНКАКАФ.

Футбольный олимпийский турнир состоится с 23 июля по 8 августа. На турнире принимают участие молодые футболисты не старше 23 лет, но каждая сборная имеет право использовать трех игроков старше этого возраста.

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