Стали известны 20 из 32 участников ЧМ-2022
Сборная Канады стала 20-м участником чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Ранее на мундиаль отобрались Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Уругвай и Эквадор.
Также в мировом первенстве примет участие Катар как команда страны-хозяйки турнира.
Напомним, что ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.
Не пропустите: Месси: "После ЧМ-2022 мне придётся многое переосмыслить". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Ювентус" нацелился на полузащитника "Реала"
-
Сборную Боливии может возглавить звёздный тренер
-
"Милан" близок к подписанию голландского защитника
-
Стали известны 20 из 32 участников ЧМ-2022
-
"Атлетико" лидирует в борьбе за французского опорника
-
Унаи Эмери рассказал о своей мечте
-
Месси побывал в театре. Его позвали на сцену
-
Сборная Канады вышла на чемпионат мира впервые за 36 лет
-
Главные новости дня: 27 марта
-
Педри ярко высказался о Дембеле
-
Иско может перейти в "Фиорентину"
-
Лидер ЦСКА Языджи получил травму
-
Льорис рассказал, почему продлил контракт с "Тоттенхэмом"
-
Форварду "Сельты" Санти Мине грозит тюрьма сроком до 8 лет
-
"Манчестер Юнайтед" определил главную трансферную цель на лето
-
Хави не заинтересован в переходе Дибалы в "Барселону"
-
Тренер сборной Египта включил себя в топ-10 лучших в мире
-
"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" поборются за бельгийского форварда
-
Альфонсо Дэвис рассказал о своих проблемах со здоровьем
-
"Интер" нацелился на защитника "Лацио"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3