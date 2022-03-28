Стали известны 20 из 32 участников ЧМ-2022

Сборная Канады стала 20-м участником чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

Ранее на мундиаль отобрались Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Уругвай и Эквадор.

Также в мировом первенстве примет участие Катар как команда страны-хозяйки турнира.

Напомним, что ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

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