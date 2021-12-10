Стали известны 23 из 24 участников плей-офф Лиги Конференций
Определились почти все участники плей-офф Лиги Конференций.
Позднее выяснится, кто выйдет из группы G - "Тоттенхэм" или "Витесс". Напомним, что матч "шпор" с "Ренном" перенесли на неопределённый срок.
Команды разделены на три корзины:
1) Заняли 1-е место в группе и сыграют в 1/8 финала: ЛАСК (Австрия), "Гент" (Бельгия), "Рома" (Италия), "АЗ Алкмаар" (Нидерланды), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Копенгаген" (Дания), "Ренн" (Франция) и "Базель" (Швейцария).
2) Заняли 2-е место в группе и сыграют в 1/16 финала: "Буде-Глимт" (Норвегия), "Карабах" (Азербайджан), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), ПАОК (Греция), "Партизан" (Сербия) "Рандерс" (Дания), "Славия" (Чехия) и "Витесс" (Нидерланды) / "Тоттенхэм" (Англия).
3) Вылетели из Лиги Европы и сыграют в 1/16 финала: "Лестер" (Англия), "Мидтъюлланд" (Дания), "Марсель" (Франция), ПСВ (Нидерланды), "Рапид" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Спарта" (Чехия) и "Фенербахче" (Турция).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0