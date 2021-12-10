Стали известны 23 из 24 участников плей-офф Лиги Конференций

Определились почти все участники плей-офф Лиги Конференций.

Позднее выяснится, кто выйдет из группы G - "Тоттенхэм" или "Витесс". Напомним, что матч "шпор" с "Ренном" перенесли на неопределённый срок.

Команды разделены на три корзины:

1) Заняли 1-е место в группе и сыграют в 1/8 финала: ЛАСК (Австрия), "Гент" (Бельгия), "Рома" (Италия), "АЗ Алкмаар" (Нидерланды), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Копенгаген" (Дания), "Ренн" (Франция) и "Базель" (Швейцария).

2) Заняли 2-е место в группе и сыграют в 1/16 финала: "Буде-Глимт" (Норвегия), "Карабах" (Азербайджан), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), ПАОК (Греция), "Партизан" (Сербия) "Рандерс" (Дания), "Славия" (Чехия) и "Витесс" (Нидерланды) / "Тоттенхэм" (Англия).

3) Вылетели из Лиги Европы и сыграют в 1/16 финала: "Лестер" (Англия), "Мидтъюлланд" (Дания), "Марсель" (Франция), ПСВ (Нидерланды), "Рапид" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Спарта" (Чехия) и "Фенербахче" (Турция).

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