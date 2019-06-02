Стали известны 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов-2019/20

Определились 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов-2019/20.

Автоматические путевки в Лигу чемпионов получили следующие клубы: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия" (все - Испания), "Ювентус", "Наполи", "Аталанта", "Интер" (все - Италия), "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "РБ Лейпциг", "Байер" (все - Германия), ПСЖ, "Лилль", "Лион" (все - Франция), "Зенит", "Локомотив" (оба - Россия), "Бенфика" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Зальцбург" (Австрия).

Также стали известны также команды, которые попали в первую корзину: "Ливерпуль" (победитель Лиги Чемпионов), "Челси" (победитель Лиги Европы), "Барселона", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Бавария", ПСЖ и "Зенит".

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