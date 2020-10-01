Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов
Сегодня, 1 октября, в Ньоне проходила жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов.
Команды расположились в следующем порядке:
Группа А: "Бавария", "Атлетико", "Зальцбург", "Локомотив".
Группа В: "Реал", "Шахтер" Донецк, "Интер", "Боруссия" Менхенгладбах.
Группа С: "Порту", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "Марсель".
Группа D: "Ливерпуль", "Аякс", "Аталанта", "Мидтьюланн".
Группа Е: "Севилья", "Челси", "Краснодар", "Ренн".
Группа F: "Зенит", "Боруссия" Дортмунд, "Лацио", "Брюгге".
Группа G: "Ювентус", "Барселона", "Динамо" Киев, "Ференцварош".
Группа Н: ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "РБ Лейпциг", "Истамбул ББ".
Отметим, впервые в истории в групповом этапе ЛЧ будут выступать три российский клуба.
Групповая стадия Лиги чемпионов-2019/20 пройдет с 20 октября по 9 декабря. Первый тур состоится 20 и 21 октября.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4