Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов

Сегодня, 1 октября, в Ньоне проходила жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов.

Команды расположились в следующем порядке:

Группа А: "Бавария", "Атлетико", "Зальцбург", "Локомотив".

Группа В: "Реал", "Шахтер" Донецк, "Интер", "Боруссия" Менхенгладбах.

Группа С: "Порту", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "Марсель".

Группа D: "Ливерпуль", "Аякс", "Аталанта", "Мидтьюланн".

Группа Е: "Севилья", "Челси", "Краснодар", "Ренн".

Группа F: "Зенит", "Боруссия" Дортмунд, "Лацио", "Брюгге".

Группа G: "Ювентус", "Барселона", "Динамо" Киев, "Ференцварош".

Группа Н: ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "РБ Лейпциг", "Истамбул ББ".

Отметим, впервые в истории в групповом этапе ЛЧ будут выступать три российский клуба.

Групповая стадия Лиги чемпионов-2019/20 пройдет с 20 октября по 9 декабря. Первый тур состоится 20 и 21 октября.

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