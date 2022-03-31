Стали известны 29 из 32 участников Чемпионата Мира в Катаре

Определились ещё два участника ЧМ-2022. Это сборные Мексики и США, преодолевшие квалификацию в зоне КОНКАКАФ.

Ранее на мундиаль отобрались Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Уругвай, Эквадор, Канада, Гана, Сенегал, Португалия, Польша, Марокко, Тунис и Камерун.

Также в мировом первенстве примет участие Катар как команда страны-хозяйки турнира.

Напомним, что ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

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