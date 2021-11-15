Стали известны 7 потенциальных соперников сборной России по стыковым матчам в квалификации ЧМ-2022

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Определились 8 из 12 участников стыковых матчей отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 года.

В стыках сыграет сборная России, которая финишировала второй в группе квалификации после Хорватии.

Потенциальными соперниками подопечных Валерия Карпина могут стать Шотландия, Чехия, Швеция, Австрия, Северная Македония, Польша и Португалия.

Ещё четыре команды, попавшие в стыковые матчи, определятся в понедельник и вторник.

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