Стали известны 8 из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов

По итогам пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов определилась половина участников плей-офф турнира.

Участие в весенней части соревнования себе уже обеспечили "Реал", "Барселона" (оба - Испания), "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" (оба - Англия), "Бавария", "РБ Лейпциг" (оба - Германия), "Ювентус" (Италия) и ПСЖ (Франция).

Что касается российских клубов, то "Зенит" ещё борется за выход в 1/8 финала ЛЧ, а "Локомотив" уже потерял шансы выйти из квартета.

Напомним, что матчи заключительного тура групповой стадии запланированы на 10 и 11 декабря.

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