Стали известны арбитры, которые обслужат матч Кипр - Россия

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Стали известны арбитры, которые обслужат матч Кипр - Россия

Назначены судьи на матч 5-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Кипра и России.

Игру обслужит испанец Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Помогать ему будут Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. Видеоассистенты - Хосе Санчес и Рауль Кабаньеро. Резервный рефери - Сесар Сото.

Напомним, что матч состоится в субботу, 4 сентября, в 19:00 по московскому времени.

Накануне россияне расписали ничью с Хорватией (0:0), а киприоты разгромно проиграли Мальте (0:3).

Не пропустите: Уткин отреагировал на ничью сборных России и Хорватии. | http://soccernews.ru
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