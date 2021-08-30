Стали известны арбитры, которые обслужат матч Россия - Хорватия

Назначены судьи на матч 4-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

Игру обслужит израильтянин Орель Гринфельд. Помогать ему будут Идан Яркони и Рой Хассан. Видеоассистенты - Давид Фуксман и Рой Райншрайбер. Резервный рефери - Эйтан Шмулевич.

Напомним, что матч состоится в среду, 1 сентября, в 21:45 по московскому времени.

По итогам трёх туров россияне и хорваты делят лидерство в отборочной группе.

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